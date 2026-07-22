Происшествия
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Происшествия

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Оперативники Воронежской области выявили факт незаконного культивирования наркосодержащих растений

Сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Россошанскому району пресечена противоправная деятельность 45-летнего местного жителя, занимавшегося незаконным культивированием мака.

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