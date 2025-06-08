Курс USD/JPY растёт на фоне отчёта по занятости, рынок ждёт данные по ВВП Японии

Пара USD/JPY завершила неделю с ростом на 0,54%, достигнув уровня 144,813. Основными факторами роста стали более сильный, чем ожидалось, отчёт по занятости в США, жёсткая риторика представителей ФРС и подвижки в международных торговых переговорах.