Комитет ГД поддержал списание с бойцов СВО процентов за время кредитных каникул

Комитет Государственной думы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект, согласно которому участники специальной военной операции (СВО) не будут платить проценты по потребительским кредитам и займам, накопившиеся за период кредитных каникул.
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