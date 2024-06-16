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Когда погаснет свет: последствия блэкаута для Украины и СВО

Андрей Митрофанов 15 июня 2024 г., 4:08   Вопрос разрушения украинских энергосетей стоит уже давно, мы впервые говорили о необходимости выполнения мероприятий в этом направлении ещё в начале проведения специальной военной операции (СВО), в апреле 2022 года, в материале «Декомпозиция Украины как способ радикального сокращения возможностей ВСУ по сопротивлению российской спецоперации».

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