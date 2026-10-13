Любимый философ Путина: в Рязанской области увековечили память Ивана Ильина

Мемориальный стенд установили 12 октября в селе Большие Поляны Старожиловского округа. До революции у родителей Ивана Ильина было здесь имение, где часто гостил будущий философ.
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