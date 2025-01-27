Автоюрист объяснил, могут ли сотрудники ГАИ просить водителя показать язык

СМИ пишут, что налёт или следы зубов на этом органе якобы могут указывать на алкогольную интоксикацию В Сети распространяются слухи, что у сотрудников МВД якобы появилось новое требование для водителей: при проверке на алкогольное опьянение могут не только проверить алкотестером, но и попросить показать язык.
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