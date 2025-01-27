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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Автоюрист объяснил, могут ли сотрудники ГАИ просить водителя показать язык

Автоюрист объяснил, могут ли сотрудники ГАИ просить водителя показать язык

СМИ пишут, что налёт или следы зубов на этом органе якобы могут указывать на алкогольную интоксикацию В Сети распространяются слухи, что у сотрудников МВД якобы появилось новое требование для водителей: при проверке на алкогольное опьянение могут не только проверить алкотестером, но и попросить показать язык.

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