Кондратьев: Так как голосование многодневное, «дня тишины» не будет

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» С 22 августа в России начнется агитационный период избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы IX созыва, который продлится до 18 сентября.
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