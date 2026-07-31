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Татар-информ

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Кондратьев: Так как голосование многодневное, «дня тишины» не будет

Кондратьев: Так как голосование многодневное, «дня тишины» не будет

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» С 22 августа в России начнется агитационный период избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы IX созыва, который продлится до 18 сентября.

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