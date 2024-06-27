НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Впервые с 1996-го на «Уимблдоне» не сыграет ни одна из сестер Уильямс

Впервые с 1996-го на «Уимблдоне» не сыграет ни одна из сестер Уильямс

«Уимблдон»-2024 станет первым с 1996 года, на котором не сыграет ни Серена, ни Винус Уильямс. Серена – семикратная чемпионка турнира, Винус – пятикратная.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх