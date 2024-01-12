В ходе вечернего обстрела Донецка ранены шесть мирных жителей

Вчера около девяти вечера украинские боевики ударили с помощью реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства по многоквартирным жилым домам, школе и детским садам в Куйбышевском районе Донецка.
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