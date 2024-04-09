Нового транспортного прокурора назначили в Иркутске

Новый транспортный прокурор назначен в Иркутске – им стал Роман Мехедов. Ранее он занимал пост заместителя начальника отдела по надзору за исполнением законов на транспорте в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, сообщили в пресс-службе ведомства.