В Оренбургской области сотрудники Госатоинспекции провели яркое мероприятие для первоклашек «Быть пешеходом – большая ответственность!»

В рамках ежегодной акции «День знаний» и профилактического мероприятия «Внимание - дети!» сотрудники Госавтоинспекции МУ МВД России «Орское» совместно с организацией ООО «Башнефть-розница» провели информационно-пропагандистскую акцию «Быть пешеходом – большая ответственность!» с учениками МОАУ «СОШ № 6 города Орска», в ходе которой организаторы вручили первоклассникам полезные наборы.