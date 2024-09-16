В Оренбургской области сотрудники Госатоинспекции провели яркое мероприятие для первоклашек «Быть пешеходом – большая ответственность!»

В рамках ежегодной акции «День знаний» и профилактического мероприятия «Внимание - дети!» сотрудники Госавтоинспекции МУ МВД России «Орское» совместно с организацией ООО «Башнефть-розница» провели информационно-пропагандистскую акцию «Быть пешеходом – большая ответственность!» с учениками МОАУ «СОШ № 6 города Орска», в ходе которой организаторы вручили первоклассникам полезные наборы.
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