Карелию достроят. В России ускорят выпуск гражданских судов

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В России нашли способ ускорить обновление гражданского флота. Правительство выделит дополнительно более 900 миллионов рублей на субсидии, которые судостроители получают за утилизацию, а потом тратят на постройку новых судов.