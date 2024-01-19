Ярмольник высказался о будущем покинувших Россию артистов

Отъезд многих российских артистов и деятелей культуры из страны после объявления о начале специальной военной операции стал эмоциональным порывом, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление актера и продюсера Леонида Ярмольника.
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