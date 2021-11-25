Можно ли было СССР назвать империей, а союзные республики его колониями?

автор - МИР ГЛАЗАМИ ФИЛОСОФА Сегодня довольно-таки часто можно услышать негативные слова в адрес бывшего Советского Союза, одни называли его тюрьмой народов, в то время как другие, частности экс-президент США Рональд Рейган – «империей зла».
автор - МИР ГЛАЗАМИ ФИЛОСОФА Сегодня довольно-таки часто можно услышать негативные слова в адрес бывшего Советского Союза, одни называли его тюрьмой народов, в то время как другие, частности экс-президент США Рональд Рейган – «империей зла».
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