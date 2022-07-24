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В Свердловской области продолжается учебный сбор с выпускниками военных ВУЗов

В Свердловской области продолжается учебный сбор с выпускниками военных ВУЗов

Учебный сбор проводится с целью ввода в строй молодых лейтенантов, их подготовки к уверенному исполнению должностных и специальных обязанностей при несении боевого дежурства, самостоятельной работе на военной и специальной технике и выполнению задач повседневной деятельности.

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