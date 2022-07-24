В Свердловской области продолжается учебный сбор с выпускниками военных ВУЗов

Учебный сбор проводится с целью ввода в строй молодых лейтенантов, их подготовки к уверенному исполнению должностных и специальных обязанностей при несении боевого дежурства, самостоятельной работе на военной и специальной технике и выполнению задач повседневной деятельности.
Популярные статьи
- В Алтайском крае снайперы и гранатометчики мотострелкового соединения ЦВО отрабатывают методики стрельбы из СВД и РПГ-7В
- Министр обороны РФ вручил медали «Золотая Звезда» героям специальной военной операции
- Связисты в Сибири организовали устойчивую связь в условиях воздействия РЭБ условного противника
Свежие комментарии