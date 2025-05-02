Теннисистка Кудерметова о рекорде Овечкина в НХЛ: все было трогательно

Российская теннисистка Вероника Кудерметова, которая занимает 52-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), в эфире канала BB Tennis в VK Video призналась, что следила за гонкой российского нападающего и капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина за "вечным" снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).