Теннисистка Кудерметова о рекорде Овечкина в НХЛ: все было трогательно

Российская теннисистка Вероника Кудерметова, которая занимает 52-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), в эфире канала BB Tennis в VK Video призналась, что следила за гонкой российского нападающего и капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина за "вечным" снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
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