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Царьград

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"Последний день" для трёх тысяч солдат. Битва за Сумы. Что известно о "масштабном прорыве ВСУ"? Наши применили "оружие последнего шанса"

"Последний день" для трёх тысяч солдат. Битва за Сумы. Что известно о "масштабном прорыве ВСУ"? Наши применили "оружие последнего шанса"

На северном участке взят важный населённый пункт, открывающий путь к лесному массиву. Одновременно у Доброполья перекрывается маршрут снабжения, а на Донецком фронте сорвана попытка деблокировать окружённые подразделения.

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