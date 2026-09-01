Осенние распродажи в сентябре: что стоит купить в начале осени

С приходом осени магазины обновляют свои коллекции, а многие товары, которые перестали пользоваться спросом после лета, начинают продавать со скидками.
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