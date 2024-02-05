Руководитель федерации шахмат Алтая посетил колонию и подарил наборы досок

Артем Поломошнов посетил ИК № 3 Визит Артема Поломошнова в ИК № 3 Президент федерации шахмат Алтайского края Артем Поломошнов побывал в исправительной колонии № 3, где провел сеанс одновременной игры с пятью заключенными.
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