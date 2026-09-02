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Царьград

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Сальвини обвинил Европу в использовании конфликта для торговли оружием

Сальвини обвинил Европу в использовании конфликта для торговли оружием

Министр и вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что некоторые столицы Европы не заинтересованы в завершении конфликта в Украине, используя его как предлог для торговли оружием.

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