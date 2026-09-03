Государство национализировало завод "Вентпром"Артёмовский машиностроительный завод «Вентпром» в Свердловской области полностью перешёл в собственность государства по решению суда.
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