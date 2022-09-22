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Прототип Bugatti EB110 был продан с молотка

Прототип Bugatti EB110 был продан с молотка

Zefirka > Авто/Мото > Прототип Bugatti EB110 был продан с молотка В выходные с аукциона RM Sotheby’s на острове Амелия продали один из прототипов легендарного Bugatti EB110.

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