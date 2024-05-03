Как в СССР людей за пару лет приучили носить трусы

Тема нижнего белья достаточно пикантна. Но интерес к ней вызван тем, что во многих публикациях утверждается, что до 20-х годов прошлого века женщины России вообще не носили трусиков, а затем, спустя каких-то два года, указами Сталина их стали повсеместно шить.
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