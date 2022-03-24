В Забайкальском крае стартовали окружные этапы конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск»

Экипажам боевых машин на огневом рубеже полигона предстоит поразить мишени, имитирующие танки и низколетящие воздушные цели на дистанциях от 600 до 1800 метров.
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