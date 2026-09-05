Jefferies: приток средств в розничные фонды за неделю достиг $25,3 млрд

По данным Jefferies, розничные фонды (без учёта фондов денежного рынка) за неделю, завершившуюся 2 сентября, зафиксировали приток средств в размере $25,3 млрд — это знаменует разворот после оттока на предыдущей неделе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- АС Рост цен на бензи...
- МШ Житель Карелии вы...
- Е Петербурженка 30 ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым