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Jefferies: приток средств в розничные фонды за неделю достиг $25,3 млрд

Jefferies: приток средств в розничные фонды за неделю достиг $25,3 млрд

По данным Jefferies, розничные фонды (без учёта фондов денежного рынка) за неделю, завершившуюся 2 сентября, зафиксировали приток средств в размере $25,3 млрд — это знаменует разворот после оттока на предыдущей неделе.

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