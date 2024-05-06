Нескучные техно...
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Нескучные технологии

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Сила духа и передовые протезы: новая глава для раненых героев

Сила духа и передовые протезы: новая глава для раненых героев

Воины, получившие травмы, смогли вернуться на службу благодаря передовым протезам. Андрей Лузан, сотрудник Московского протезно-ортопедического центра в Симферополе, рассказал о трёх бойцах, которые после оснащения модульными протезами снова встали … .

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