Сила духа и передовые протезы: новая глава для раненых героев

Воины, получившие травмы, смогли вернуться на службу благодаря передовым протезам. Андрей Лузан, сотрудник Московского протезно-ортопедического центра в Симферополе, рассказал о трёх бойцах, которые после оснащения модульными протезами снова встали … .
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