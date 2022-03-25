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«АвтоВАЗ» выпустит спецверсии Lada с альтернативными компонентами

«АвтоВАЗ» выпустит спецверсии Lada с альтернативными компонентами

На этой неделе во Франции состоялось заседание Совета директоров Renault Group, на котором было принято решение немедленно приостановить деятельность на московском заводе Renault.

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