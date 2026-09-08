От дронов-перехватчиков до космических технологий: что можно увидеть на МТК-2026

В рамках III Международного технологического конгресса (МТК-2026), который стартовал 8 сентября в конгрессно-выставочном центре подмосковного парка «Патриот», открылась экспозиция, на которой представлены передовые разработки в области беспилотных систем, искусственного интеллекта, кибербезопасности, робототехники, вычислительной техники, а также космических и телекоммуникационных технологий.