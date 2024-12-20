Какие 5 блюд для новогоднего стола можно заморозить сейчас, чтобы сэкономить время и силы Алёна ЮрьеваПодготовка к новогодним праздникам может быть стрессовой, особенно когда времени катастрофически не хватает.
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