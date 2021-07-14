К белорусским правозащитникам пришли с обысками

Правозащитный центр "Весна" в Белоруссии сообщил об обысках у двух сотрудников. На сайте организации говорится, что около 7 утра силовики пришли с обыском к юристу центра Владимиру Лабковичу, а позже - к члену совета центра Валентину Стефановичу.