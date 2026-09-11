Одна из знаковых фигур в российской истории: 11 сентября родился Феликс Дзержинский, глава ВЧК

Одна из знаковых фигур в российской истории, Феликс Дзержинский родился 11 сентября 1877 года в семье обедневшего польского шляхтича Эдмунда Дзержинского, в родовом имении Дзержиново Виленской губернии Российской империиИзвестный интернет-ресурс "Бренды России" в день рождения Феликса Дзержинского рассказал об этой знаковой для истории России фигуре.
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