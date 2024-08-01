По информации издания «Царьград», глава киевского режима Владимир Зеленский сделал еще один шаг к миру, заявляя о возможности начала переговоров с Россией, несмотря на отсутствие вывода войск из зоны конфликта.
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