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Журнал «Профиль»

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"Зенит" первым пропустил, но все же одолел "Локомотив"

Матч между "Зенитом" и "Локо" состоялся в рамках восьмого тура сезона-2026/27 РПЛ на "Газпром Арене" 12 сентября 2026 года, в субботу.

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