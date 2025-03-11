SPORT24.ru
ГлавнаяО проектеБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPORT24.ru

130 подписчиков

Личке нужны медали РПЛ, а армейцам — Кубок. Прогноз на ЦСКА — «Динамо»

Личке нужны медали РПЛ, а армейцам — Кубок. Прогноз на ЦСКА — «Динамо»

Мотивация в этом турнире у красно-синих выше.В первом полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России состоится дерби между московскими ЦСКА и «Динамо».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх