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Курские новости

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В Курском районе обнаружили мост-призрак

В Курском районе обнаружили мост-призрак

Мост, на который пожаловался житель Курского района, не числится в реестре муниципальной собственности и не имеет зарегистрированных прав, что мешает его обслуживанию и угрожает безопасности.

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