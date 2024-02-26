Захарова обвинила во вранье Зеленского, заявившего о 31 000 погибших военных ВСУ

Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова обвинила во вранье президента Владимира Зеленского, заявившего о 31 000 погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины за два года конфликта.
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