В Запорожской области операторы ударных дронов группировки войск «Днепр» поражают позиции ВСУ, оставаясь незамеченными

Операторы дронов осуществляют разведку позиций ВСУ и днем и ночью, засекая месторасположение техники, огневых средств и личного состава противника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Военнослужащие ЮВО провели тренировку по отражению атаки БПЛА в Краснодарском крае
- Количество жителей Астраханской области, желающих заключить контракт с Минобороны России увеличилось в 1,5 раза
- Водитель БТР-82А бригады морской пехоты ТОФ в одиночку прорвался сквозь линию обороны ВСУ при освобождении села Урожайное
Свежие комментарии