В Джанкойской центральной районной больнице ввели в эксплуатацию рентген-операционную

В Джанкойской центральной районной больнице ввели в эксплуатацию рентген-операционнуюВ медучреждении начало работу отделение рентген-хирургических методов диагностики и лечения, введена в эксплуатацию рентген-операционная.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии