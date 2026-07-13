Дело возбуждено на экс-судью за мошенничество и растрату

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) дала согласие на возбуждение уголовного дела против судьи в отставке Ленинск-Кузнецкого районного суда Кемеровской области Натальи Долгих.
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