ВС РФ нанесли удар по столичному заводу «Киев-79» компании «Укр Армо Тех» Российские войска нанесли групповой удар по киевскому предприяти.
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ВС РФ нанесли удар по столичному заводу «Киев-79» компании «Укр Армо Тех» Российские войска нанесли групповой удар по киевскому предприяти.
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