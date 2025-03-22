Трамп: Путин не отвергал предложение о прекращении огня

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что переговоры с Россией и Украиной о мирном урегулировании продвигаются вперед и что у него состоялась в пятницу, 21 марта, пара «хороших разговоров» по этому вопросу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии