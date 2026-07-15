Экс-футболист Булыкин заявил, что Аргентина может обыграть Англию на ЧМ-2026

Бывший нападающий московского "Локомотива" и сборной России Дмитрий Булыкин в интервью "Газете.Ru" заявил, что сборная Аргентины имеет больше шансов на победу во втором полуфинале чемпионата мира 2026 года против сборной Англии.
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