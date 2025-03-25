Интерес к новым авто и стабилизация предложений: Авито Авто озвучил тенденции Петербурга и Ленобласти

На автомобильном рынке Петербурга и Ленинградской области в 2024 году фиксировалась тенденция к стабилизации предложения легковых автомобилей, при этом средняя цена составила 2 млн рублей, что на 15% ниже в сравнении с прошлым годом, а интерес к новым машинам увеличился на 23%.