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Интерес к новым авто и стабилизация предложений: Авито Авто озвучил тенденции Петербурга и Ленобласти

Интерес к новым авто и стабилизация предложений: Авито Авто озвучил тенденции Петербурга и Ленобласти

На автомобильном рынке Петербурга и Ленинградской области в 2024 году фиксировалась тенденция к стабилизации предложения легковых автомобилей, при этом средняя цена составила 2 млн рублей, что на 15% ниже в сравнении с прошлым годом, а интерес к новым машинам увеличился на 23%.

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