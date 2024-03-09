МО РФ: ПВО сбили 197 дронов ВСУ за сутки в зоне СВО

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Российской Федерации в течение суток были сбиты 197 дронов, запущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ) на территории, где проводится специальная военная операция (СВО).
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