НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Венгер о 48 командах на ЧМ: «Это необходимо с этической точки зрения, не все конфедерации были представлены достаточно. Кабо-Верде и другие страны подарили яркое зрелище»

Арсен Венгер , руководитель ФИФА по глобальному развитию футбола, высказался о ЧМ-2026 , на котором впервые участвовали 48 сборных.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии