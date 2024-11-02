«Известия»: охранников в школах России обяжут иметь оружие и бронежилет при ЧС

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) утвердило изменения, которые обязывают охранников школ в ряде случаев быть в бронежилетах и бронированных касках, а также иметь при себе служебное оружие.
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