Приказом МВД России от 17 марта 2017 года № 135 установлен День памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации – 8 ноября.
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