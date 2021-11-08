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День памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации

День памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации

Приказом МВД России от 17 марта 2017 года № 135 установлен День памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации – 8 ноября.

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