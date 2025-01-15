Якушев предложил присвоить звание «Город трудовой доблести» еще семи городам России

МОСКВА, 15 января, ФедералПресс. Первый зампредседателя Совета Федерации Владимир Якушев принял участие в 47-м заседании Российского организационного комитета «Победа», которое прошло в режиме ВКС под председательством президента РФ Владимира Путина.
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