Шум на ТЭЦ-2 в Красноярске - работы по техническому обслуживанию оборудования

Сегодняшний день ознаменовался необычной активностью в одном из районов Красноярска - Свердловском. На территории ТЭЦ-2, расположенной на Лесопильной улице, начались работы по установке оборудования, которое может вызвать повышенный уровень шума.
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