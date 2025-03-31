Во Дворце спорта пройдёт чемпионат России по спорту глухих в дисциплине волейбол

Со 2 по 10 апреля в Калуге пройдёт чемпионат России по спорту глухих в дисциплине волейбол. На соревнованиях будут сражаться команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Новосибирской и Воронежской областей, Краснодарского края и ХМАО-Югра.